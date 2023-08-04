Удар по "Оленегорському горняку": росіяни змогли дотягнути корабель до порту
Згідно з супутниковими кадрами, російським окупантам все ж вдалось дотягнути до порту уражений дронами корабель "Оленегорський горняк".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.
"Супутникові знімки свідчать, що "Оленегорський горняк" змогли дотягнути до порту Новоросійська", - пише канал.
Фото: росіяни змогли дотягнути Оленегорський горняк до порту (t.me/DeepStateUA)
Атака морських дронів на Новоросійськ
В ніч на 4 серпня стало відомо про атаку морських дронів на портове місто Новоросійський. Спочатку вибухи пролунали близько о першій годині ночі в районі Південної Озерівки. Пізніше серія вибухів сталась у Мисхако.
Міноборони Росії визнало атаку, однак, як завжди, заявило про її "відбиття". Через деякий час до мережі потрапили кадри з підбитим кораблем
Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".
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