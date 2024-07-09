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Удар по "Охматдиту". Чехія заявила РФ, що дітовбивці - "сміття людства"

Прага, Вівторок 09 липня 2024 18:46
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Удар по "Охматдиту". Чехія заявила РФ, що дітовбивці - "сміття людства" Фото: Ян Ліпавський, голова МЗС Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чехія викликала російського посла Олександра Змєєвського до Міністерства закордонних справ після того, як учора, 8 липня, росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy.

Змєєвський прибув до будівлі МЗС сьогодні, 9 липня вдень. Його викликав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, - сміття людства. Йому було доручено передати це в Москву", - сказав Ліпавський після виклику посла РФ.

У свою чергу російський дипломат після того, як залишив МЗС, повторив нісенітницю пропаганди про те, що "це була не російська ракета, а українська".

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки є кілька загиблих та десятки постраждалих.

На цьому фоні Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Воно відбувається сьогодні, 9 липня.

Більш детально про вчорашню атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Чехія Охматдит Війна в Україні Ракетний удар
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