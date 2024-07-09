Удар по "Охматдиту". Чехія заявила РФ, що дітовбивці - "сміття людства"

Чехія викликала російського посла Олександра Змєєвського до Міністерства закордонних справ після того, як учора, 8 липня, росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy.

Змєєвський прибув до будівлі МЗС сьогодні, 9 липня вдень. Його викликав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. "Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, - сміття людства. Йому було доручено передати це в Москву", - сказав Ліпавський після виклику посла РФ. У свою чергу російський дипломат після того, як залишив МЗС, повторив нісенітницю пропаганди про те, що "це була не російська ракета, а українська".