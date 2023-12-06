Удар по Новогродівці: поліція ідентифікувала ще одну жертву, триває пошук жінки

Українські поліцейські змогли ідентифікувати чоловіка, який загинув від російського удару по Новогродівці в Донецькій області 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
"Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що криміналістам вдалося встановити особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.
Фото: Робота криміналістів (facebook.com/mvs.gov.ua)
"Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та 8-річна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває - шукають жінку", - додали у МВС.
Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.
Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.
Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого.
Нещодавно з-під завалів будинку у Новогродівці, по якому росіяни завдали удару 30 листопада, дістали тіло дитини. Вчора начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко повідомив, що під завалами знайшли фрагменти тіл.
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