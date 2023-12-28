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Удар по "Новочеркаську" знову посилить тиск на Росію, - розвідка Естонії

Четвер 28 грудня 2023 13:50
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Удар по "Новочеркаську" знову посилить тиск на Росію, - розвідка Естонії Фото: великий десантний корабель "Новочеркаськ" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення флоту Росії в східну частину Чорного моря, а також в Азовське. До того ж знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" знову посилить тиск на країну-агресора.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Російська Федерація продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, мабуть, найпомітнішою подією на суходолі є взяття Мар'їнки наприкінці минулого тижня, звідки відступили українські підрозділи. В іншому на фронті особливих змін не відбулося", - сказав Ківісельг, коментуючи ситуацію на фронті.

Говорячи про удар по "Новочеркаську" він нагадав, що українські війська і раніше проводили успішні атаки в Криму.

За його словами, така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться засоби російської ППО. Це вимагає "хорошої підготовки й збігу обставин".

"Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Росію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності, які працюють швидко. Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська, який розташований на території РФ, а не на окупованих територіях", - пояснив глава естонської розвідки.

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Згодом з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним.

"Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам.

Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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