Удар по нормандскому формату: МИД раскритиковал передачу пленных Медведчуку

Российская Федерация решила передать пленных, которые длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях народному депутату Виктору Медведчуку. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего главы ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "власти" отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке девять человек. Их могут освободить в ближайшее время.