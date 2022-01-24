"Удар Нептуна". В Средиземном море начались военные учения НАТО

В учениях принимают участие корабли союзников из Командования ударных и вспомогательных сил Военно-морских сил НАТО и Шестого флота США.

Во время военных учений будет развернут американский авианосец USS Harry S. Truman Carrier вместе с его авианосной ударной группой и авиакрылом.

"Учения "Удар Нептуна" подчеркивает способность НАТО интегрировать высококлассные морские возможности авианосной ударной группы для обеспечения высокой оперативной готовности всего Альянса, а также обороны и защиты всех союзников", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что впервые со времен Холодной войны полная авианосная группа США переходит под командование НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал этот шаг, назвав его "сильным знаком трансатлантического единства".

"НАТО всегда будет делать все необходимое для защиты и обороны всех союзников", - добавил он.