Удар по лікарні в Кам'янському: кількість постраждалих зросла до 22, серед них вагітна

Унаслідок нічного удару російських окупантів по Кам'янському постраждали 22 людини. Вагітна жінка - у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram .

"Одна із фахівців залишається у важкому стані. Як і вагітна жінка", - додав він.

Фото: наслідки удару росіян по лікарні в Кам'янському (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами Лисака, серед 22 постраждалих - 10 медичних працівників. Мова про медсестер, акушерів та анестезіолога.

Ракетний удар по Кам'янському

Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські окупанти вдарили по Кам'янському. Було відомо, що через "приліт" ракети пошкоджено пологовий будинок.

Спочатку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що двоє людей загинули, ще п'ятеро - постраждали.

При цьому дві жінки - у важкому стані, одна з них вагітна.

Зі свого боку мер Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що після атаки сильно пошкоджено пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні.

Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох. Серед них - 23-річна вагітна жінка.

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