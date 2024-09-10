Удар по летовищах, пожежі в Підмосков'ї: що відомо про масовану атаку дронів у РФ

Підмосков'я

Мер російської столиці заявив про дронову атаку близько пів на третю ночі за місцевим часом. Спочатку він стверджував про збиття ППО дрона літакового типу в міському окрузі Люберці.

А згодом "географія" роботи ППО розширилася на Раменське (там розташований аеропорт "Жуковський"), Подольськ, Коломну, міський округ Домодєдово (район міжнародного аеропорту).

Варто зазначити, що робота усіх московських аеропортів була призупинена через атаку дронів - був запроваджений план "Ковер", і літаки не приймали на посадку та заморозили зліт.

Як стверджує влада Московської області, загалом ППО збила "14 безпілотників у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна". Такі дані навів губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Також російські чиновники заявили про роботи з усування наслідки падіння начебто уламків збитого безпілотника в районі аеропорту "Жуковський" (Раменське). Але в мережі з'явилися кадри, як через вибух начебто постраждала злітно-посадкова смуга, і в районі летовища сталася пожежа.

У місті Раменське на тлі роботи ППО сталися падіння безпілотників у три багатоповерхівки: на Спортивному проїзді, на вулицях Високовольтна та Фабрична. Через це у будинках сталися пожежі.

Губернатор Московської області заявив вранці, що "за уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей... Загинула 46-річна жінка (раніше повідомлялося про загибель 9-річної дитини, ця інформація не підтвердилася)".

Також Собянін повідомив росЗМІ про падіння уламків БПЛА на територію приватного домоволодіння у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляє про знищення засобами ППО цієї ночі 59 безпілотників літакового типу.

Російський чиновник традиційно стверджує, що немає постраждалих та руйнувань.

Тульська область

Представники влади Тульської області заявляли ближче до ранку про знищення ППО двох безпілотників.

При цьому в міністерстві з регіональної безпеки Тульської області вказують, що уламки БПЛА впали на один з об'єктів паливо-енергетичного комплексу. Також стверджується, що ніхто не постраждав, а технічна робота даного комплексу не була порушена.

Липецька область

Губернатор цієї області Ігор Артамонов вночі у своєму Telegram написав, що "БПЛА були "придушені" в Єлецькому районі, Липецькому та Воловському" муніципальних округах.

За його словами, ніхто не постраждав, а "на місці падіння уламків працюють спецслужби".

Калузька область

За словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, цієї ночі ППО працювала у Жуківському, Малоярославецькому та Дзержинському районах, де начебто були знищені 7 безпілотників.

"На місцях знищення працюють оперативні групи. За попередніми даними жертв та руйнувань інфраструктури немає", - розповів він у Telegram о 06.12.

Між тим в мережі писали про начебто роботу ППО в районі військового аеродрому "Шайкова".

Додамо, що про таку ймовірну ціль в Telegram сьогодні вранці писав представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що це летовище використовується військами РФ, зокрема, для літаків розміщення Ту-22М3.

Курська область

Про вибухи у цьому регіоні вночі з'являлися повідомлення в місцевих пабліках. А вже вранці виконувач обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів, що у регіоні начебто збили 12 БПЛА літакового типу, а атака була "масована".

Про наслідки він нічого не вказав, лише написав у Telegram, що "наближатися до уламків БПЛА та чіпати їх не можна".

При цьому в мережі з'явилися дані, що під атаку безпілотників міг потрапити аеродром "Халино", який є однією з локацій для запуску російськими військовими "Шахедів" для атаки по території України.

В матеріалі використовувалися публікації з Telegra-каналів губернаторів Московські області Андрія Воробйова, Брянської області Олександра Богомаза, Липецької області Ігоря Артамонова, Курської області Олексія Смірнова, Калузької області Владислава Шапши, мера Москви Сергія Собяніна, ТАСС, Telegram речника Одеської ОДА Сергія Братчука, Astra, російські медіа.