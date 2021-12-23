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"УДАР" Кличко предложил три шага на 2022 год для преодоления кризиса

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 13:53
"УДАР" Кличко предложил три шага на 2022 год для преодоления кризиса Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году Украине нужна быстрая победа сразу на трех фронтах: борьба с коронакризисом, защита от угрозы полномасштабного вторжения России, противодействие энергетическому кризису. "УДАР Виталия Кличко" назвал три важных шага, которые нужно предпринять уже в начале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы исполкома "УДАРа" Артура Палатного в Facebook.

"Украина входит в 2022 год с рядом важных вызовов, ответить на которые жизненно необходимо. Нам нужна быстрая победа сразу на трех фронтах. Чтобы победить, нужно действовать слаженно и проактивно. Для этого крайне важна адекватная реакция власти, решительные усилия всех без исключения патриотических политических сил и единство нации", - подчеркнул Палатный.

По его словам, для борьбы с заболеваемостью нужно усилить поддержку медперсонала, ускорить темпы вакцинации и завершить реформу медицинской системы на вторичном и третичном звеньях. Также важно принять меры по поддержке бизнеса и росту экономики, подчеркнул он.

"Нужно упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса и уменьшить арендную плату путем компенсации из бюджета. Также следует ввести мораторий на повышение налогов до завершения действия карантинных ограничений. Перезагрузить работу экспортно-кредитного агентства и направить кредитование в реальный сектор экономики. Медицинская отрасль должна стать приоритетным направлением государственных инвестиций", - отметил Палатный.

Для повышения обороноспособности страны "УДАР" предлагает ориентировать государственную оборонную стратегию на качественное преобразование армии. Провести комплексную реформу "Укроборонпрома" и модернизацию ВПК, создать Оборонный фонд, который будет финансироваться из бюджета в соответствии с требованиями НАТО.

Для противодействия энергетическому кризису центральная и местные власти должны действовать слаженно, подчеркнул Палатный.

"УДАР Виталия Кличко" призывает руководителей городов организовать работу антикризисных штабов, обеспечить приборами автономной подачи электроэнергии объекты критической инфраструктуры (больницы, роддома и т.п.) и отработать алгоритм действий экстренных служб во время чрезвычайной ситуации. Центральная власть должна прекратить политические интриги в этом вопросе и реалистично оценить ситуацию с энергоносителями. Провести инвентаризацию запасов угля, стимулировать наращивание его добычи и наладить поставки из-за границы. Украинский газ должен использоваться для нужд населения и ТКЭ", - перечисляет Палатный.

В "УДАРе" уверены: эти три шага позволят стране и людям пройти сложный этап с наименьшими потерями, перейти к восстановлению экономики и сделать Украину более сильной, а украинцев - защищенными.

Как сообщалось, ранее Палатный заявлял, что сильная страна невозможна без местного самоуправления, поэтому власти должны прекратить откат децентрализации.

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Артур Палатный
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