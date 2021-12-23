"УДАР" Кличка запропонував три кроки на 2022 рік для подолання кризи

У 2022 році Україні потрібна швидка перемога одразу на трьох фронтах: боротьба з коронакризою, захист від загрози повномасштабного вторгнення Росії, протидія енергетичній кризі. "УДАР Віталія Кличка" назвав три важливі кроки, які потрібно вжити вже на початку 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного у Facebook.

"Україна входить у 2022 рік з низкою важливих викликів, відповісти на які життєво необхідно. Нам потрібна швидка перемога одразу на трьох фронтах. Щоб перемогти, потрібно діяти злагоджено та проактивно. Для цього вкрай важлива адекватна реакція влади, рішучі зусилля всіх без винятку патріотичних політичних сил і єдність нації", - наголосив Палатний.

За його словами, для боротьби із захворюваністю потрібно посилити підтримку медперсоналу, пришвидшити темпи вакцинації і завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланках. Також важливо вжити заходів для підтримки бізнесу та зростання економіки, наголосив він.

"Маємо спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу та зменшити орендну плату шляхом компенсації з бюджету. Також потрібно запровадити мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень. Перезавантажити роботу експортно-кредитного агентства та спрямувати кредитування у реальний сектор економіки. Медична галузь має стати пріоритетним напрямком державних інвестицій", - зазначив Палатний.

Для підвищення обороноздатності країни "УДАР" пропонує орієнтувати державну оборонну стратегію на якісне перетворення армії. Провести комплексну реформу "Укроборонпрому" та модернізацію ВПК, створити Оборонний фонд, який буде фінансуватися з бюджету згідно з вимогами НАТО.

Для протидії енергетичній кризі центральна і місцева влада мають діяти злагоджено, наголосив Палатний.

"УДАР Віталія Кличка" закликає керівників міст організувати роботу антикризових штабів, забезпечити приладами автономної подачі електроенергії об'єкти критичної інфраструктури (лікарні, пологові будинки тощо) та відпрацювати алгоритм дій екстрених служб під час надзвичайної ситуації. Центральна влада має припинити політичні інтриги на цьому питанні та реалістично оцінити ситуацію з енергоносіями. Провести інвентаризацію запасів вугілля, стимулювати нарощування його видобутку та налагодити постачання з-за кордону. Український газ має використовуватися для потреб населення та ТКЕ", - перераховує Палатний.

В "УДАРі" впевнені: ці три кроки дозволять країні та людям пройти складний етап з найменшими втратами, перейти до відновлення економіки та зробити Україну більш сильною, а українців - захищеними.