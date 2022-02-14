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"УДАР" Кличко предлагает снизить ставку НДС на продукты и комуслуги

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 11:28
"УДАР" Кличко предлагает снизить ставку НДС на продукты и комуслуги Фото: народный депутат "УДАРа Виталия Кличко" Оксана Продан (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" предлагает установить нулевую ставку НДС на всю цепочку производства и продаж продуктов питания и коммунальные услуги и энергоснабжение. Ответные меры по снижению предусматривает Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт партии.

Она подчеркнула, что это быстрый способ защитить граждан в условиях роста цен.

"За прошедший год цены на продукты выросли на 30%. Если в феврале 2021 года продукты для борща стоили 62 гривны, то в этом году - 81 гривну. Инфляция достигает 10%. Это бьет по карманам украинцев. Для защиты незащищенных граждан мы предлагаем ввести нулевую ставку НДС на производство и продажу продуктов питания, жилищно-коммунальные услуги и энергоснабжение населения. Это позволит реально снизить цены на продукты питания и услуги до 20%. Речь идет об отдельно установленный перечне «социальных продуктов» – хлеб, молоко, отдельные виды мяса и т.п. и товарная цепочка для их производства. Это также позволит стимулировать спрос на товары украинского производства", - заявила Продан.

Она отметила, что налог на добавленную стоимость давно превратился в коррупционную схему для фискалов, тогда как граждане вынуждены переплачивать за продукты 20%.

"НДС уже давно превратился из важного источника наполнения бюджета в источник многомиллиардной коррупции, на котором греют руки чиновники налоговой и Минфина. Возможность в ручном режиме возвращать или не возвращать НДС, изъятие оборотных средств в бизнесе, по сути, превращает должностных лиц фискальных органов в людей, от которых зависит бесперебойная работа предприятий с миллиардными оборотами. Из-за налоговых "скруток" государство регулярно теряет до 60 млрд грн в год. Из-за мошенничества по НДС доверие к этому налогу значительно подорвано, а сам порядок уплаты налога многие эксперты называют губительным для бизнеса из-за необходимости уплачивать его до получения дохода", - пояснила Продан.

Представительница "УДАРа" отметила, что практика разных ставок существует во многих странах Европы. В частности, в Польше уже снизили ставку НДС на продукты питания до 0%, а во всех странах ЕС планируется сделать это одновременно ориентировочно со второго полугодия 2022 года.

Продан отметила, что инициативу по нулевой ставке НДС на продукты и коммунальные услуги нужно реализовать безотлагательно.

"Сегодня пришло время решительных действий и нестандартных шагов. Власть не имеет права медлить. От безрассудства и некомпетентности власти страдают украинские граждане, а у бизнеса нет ресурсов для развития", - подытожила Продан.

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.

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УДАР Оксана Продан Виталий Кличко
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