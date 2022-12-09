"УДАР" Кличка закликав владу припинити утиски мера Чернігова

"Це тривожний сигнал про наступ на місцеве самоврядування в Україні. Рішенням суду перекреслена воля 80% чернігівців, які обрали Атрошенка мером міста та доручили йому відстоювати інтереси громади. Мер Чернігова від початку широкомасштабної атаки росії на Україну був з громадою на захисті свого міста. Завдяки спільним зусиллям тоді вдалося зупинити та відкинути ворога від Чернігова. Партія "УДАР Віталія Кличка" звертається до президента втрутитися в ситуацію та не допустити правового свавілля і утисків місцевого самоврядування", - йдеться у заяві.

В "УДАРі" також наголошують, що під час війни центральна влада має працювати спільно з місцевою та підтримувати її, а не вдаватися до політичних переслідувань.

"Переконані, що під час широкомасштабної війни, в якій Україна захищається від російського агресора, не повинно бути жодного політичного протиборства та політичних переслідувань в країні. І центральна влада повинна працювати пліч-о-пліч з владою на місцях. Бо саме місцева влада займається сьогодні життєзабезпеченням і безпекою громад. Потрібно працювати всі разом, спільно і підтримувати один одного. Бо мета у нас одна - зберегти українську державу, демократію та забезпечити права громадян, зокрема, обирати владу на місцях. Війна – не привід згорнути завоювання демократії, які вже вдалося досягти Україні, та не привід згорнути реформу місцевого самоврядування", - заявляють в партії Кличка.

Також в заяві підкреслюється, що місцеве самоврядування, засноване на європейських принципах незалежності, самодостатності та підзвітності громадам, а не центральній владі, - один з головних критеріїв для інтеграції України в ЄС. Проте дехто, замість підтримки місцевого самоврядування, продовжує використовувати тиск на суди для зведення політичних рахунків, підкреслюють в "УДАРі".

"Ми маємо спільно боротися із зовнішнім ворогом, а внутрішнє протиборство в державі точно не наблизить перемогу України. Переконані, президент, Верховна рада, судові органи повинні забезпечити дотримання законності та демократичних прав громадян України. Бо саме дотримання цих принципів та можливість жити в правовій європейській державі і виборює сьогодні Україна в кривавій війні, з якою прийшла на нашу землю тоталітарна Росія", - йдеться в заяві.