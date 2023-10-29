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"УДАР" Кличка виступив за збільшення представництва жінок в органах влади

Фото: Артур Палатный (udar.party)
Автор: Олександр Мороз

Партія "УДАР Віталія Кличка" виступає за збільшення представництва жінок в органах влади усіх рівнів, забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти та професійної підготовки, створення сприятливих умов для реалізації жінок у підприємництві та впровадження гендерно-чутливої соціальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника виконкому партії Артура Палатного.

"Сотні тисяч жінок з перших днів повномасштабної російської агресії проявили себе справжніми лідерками. 60 тисяч жінок зараз захищають Україну від ворога в лавах Збройних сил України. Десятки тисяч жінок - волонтери, парамедики, військові лікарі. Справжні лідерки. Я впевнений, сила та лідерство жінок стануть фундаментальним внеском в перемогу України та в її подальшу відбудову. Я закликаю вас братися за конкретні справи та проєкти, об’єднувати свої сили з однодумцями. Бо це реалії завтра", - наголосив Палатний.

Керівник виконкому УДАРу також назвав основні  пункти, за які виступає партія Кличка:

  • Збільшення представництва жінок у органах влади усіх рівнів. Важливо не просто заповнити квоти у виборчому списку, а створити ще більше умов для розкриття потенціалу жінок.
  • Забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти та професійної підготовки. Потрібно розробляти та втілювати програми, які допоможуть жінкам реалізуватися та карʼєрно зростати.
  • Створення сприятливих умов для реалізації жінок у підприємництві. Справедливий доступ жінок до державних програм фінансування бізнесу. 
  • Впровадження гендерно-чутливої соціальної політики. Держава має забезпечити жінці повернення до активного життя після декретної відпустки. А це питання існування дошкільних закладів, забезпечення робочих умов для жінок-матерів, медичне забезпечення тощо.

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УДАРАртур Палатний