"УДАР" Кличка виступив за збільшення представництва жінок в органах влади

Партія "УДАР Віталія Кличка" виступає за збільшення представництва жінок в органах влади усіх рівнів, забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти та професійної підготовки, створення сприятливих умов для реалізації жінок у підприємництві та впровадження гендерно-чутливої соціальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника виконкому партії Артура Палатного.

"Сотні тисяч жінок з перших днів повномасштабної російської агресії проявили себе справжніми лідерками. 60 тисяч жінок зараз захищають Україну від ворога в лавах Збройних сил України. Десятки тисяч жінок - волонтери, парамедики, військові лікарі. Справжні лідерки. Я впевнений, сила та лідерство жінок стануть фундаментальним внеском в перемогу України та в її подальшу відбудову. Я закликаю вас братися за конкретні справи та проєкти, об’єднувати свої сили з однодумцями. Бо це реалії завтра", - наголосив Палатний.

Керівник виконкому УДАРу також назвав основні пункти, за які виступає партія Кличка: