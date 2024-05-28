UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Удар" Кличка у Київраді пропонує, щоб бізнес декларував відсутність зв’язків з РФ

Фото: "Удар" Кличка у Київраді пропонує, щоб бізнес декларував відсутність зв’язків з РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фракція "Удар" Віталія Кличка ініціює нові правила оренди землі бізнесом. Під час укладання договору оренди комунальної землі підприємці мають декларувати те, що вони не сплачують податки в РФ. В разі виявлення недостовірних даних з такими особами договір оренди буде розгорнуто. Відповідний проєкт рішення зареєстровано у Київській міській раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Удар" Дмитра Білоцерковця.

"Платиш податки в російський бюджет – не зможеш вести бізнес в Києві. Звичайно, виявлення колаборантів, які фінансують російську армію, – це справа насамперед СБУ, але на рівні місцевого самоврядування маємо зробити відповідні кроки. У підсумку в нашої команди з "Удару" з’явилася ідея допомогти таким "бізнесменам" визначитися: зареєстрували проєкт рішення, яким забороняється особам, які сплачують податки у Росії, оформлювати в оренду земельні ділянки комунальної власності в Києві", - написав Дмитро Білоцерковець.

Депутат зазначив, що, попри те, що російська агресія триває вже третій рік, досі є "бізнесмени", які намагаються працювати і тут, і у РФ.

"Чого далеко ходити: навіть депутат ВР, голова ТСК проти Києва, "Слуга народу" Віталій Безгін ходить під звинуваченням ДБР у веденні бізнесу з депутаткою-єдинороскою", - навів приклад Білоцерковець.

"Удар" пропонує анульовувати право користування землею в столиці тим бізнесам, які сплачують податки до російського бюджету.

"Пропонується, аби бажаючі взяти їх (земельні ділянки, - ред.) в оренду подавали до  Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо "відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ". Якщо виявиться, що хтось з орендарів збрехав та сплачує податки в Росії, його право на використання комунальними земельними ділянками буде анульовано", - наголосив Білоцерковець.

Таким чином, платники податків до російського бюджету не матимуть змоги працювати в українській столиці.

"Впевнений, що людям, які сплачують податки до бюджету країни-ворога, а відповідно, спонсорують вироблення та закупівлю зброї, з якої він потім б’є по українцях, немає чого робити в Києві", - резюмував Білоцерковець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоУДАР