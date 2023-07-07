Удар "Калібрами" по Львову: в ОВА назвали імена та вік загиблих

"Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять", - написав він, згадавши поіменно тих, хто загинув.

В списку 8 жінок та 2 чоловіки, а саме:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки;

Ольга, 66 років;

Світлана, 71 рік;

Ольга, 68 років;

Валерій, 67 років;

Інна, 55 років;

Ольга, 56 років.

"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою", - додав Козицький.

Обстріл Львова

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала місто ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет. Наразі відомо, що загинули 10 людей. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих, пізніше кількість жертв почала зростати. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла. Як схарактеризував атаку Козицький, вона стала найбільш руйнівною атакою мирного населення у Львівській області з початку повномасштабної війни. У місті через російську атаку оголосили дводенну жалобу.