Удар "Калібрами" по Львову: в ОВА назвали імена та вік загиблих

Наймолодшій жертві ракетного обстрілу Львова російськими "Калібрами" у четвер, 6 липня, було 32 роки, а найстаршій - 71. Серед загиблих 8 жінок та 2 чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять", - написав він, згадавши поіменно тих, хто загинув.
В списку 8 жінок та 2 чоловіки, а саме:
"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою", - додав Козицький.
Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала місто ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет. Наразі відомо, що загинули 10 людей. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих, пізніше кількість жертв почала зростати. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла. Як схарактеризував атаку Козицький, вона стала найбільш руйнівною атакою мирного населення у Львівській області з початку повномасштабної війни. У місті через російську атаку оголосили дводенну жалобу.
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