Удар КАБами по Харкову: у прокуратурі показали фото наслідків
Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. З'явились фото наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
У прокуратурі уточнюють, що удари по Харкову та передмістю росіяни завдавали починаючи з 16:50 до 17:20.
Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)
У Салтівському районі Харкова бомба влучила біля водоймища в районі щільної житлової забудови, загинули 69-річна жінка та 73-річний чоловік. Ще п'ятьох людей поранено. Було пошкоджено житлові будинки.
Також "приліт" зафіксували у селі Черкаська Лозова, там пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмугу. Постраждалих внаслідок атак немає.
За попередніми даними, росіяни використовували для удару ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції. Два винищувачі Су-34 запускали бомби з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області.
У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством.
Що передувало
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Він також уточнював, що відомо про двох загиблих та семеро поранених.
При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що "прильоти" були зафіксовані відкритими територіями.
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