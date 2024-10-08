ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар КАБами по Харкову: у прокуратурі показали фото наслідків

Харків, Вівторок 08 жовтня 2024 20:50
UA EN RU
Удар КАБами по Харкову: у прокуратурі показали фото наслідків Фото: правоохоронці обстежили місце обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. З'явились фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

У прокуратурі уточнюють, що удари по Харкову та передмістю росіяни завдавали починаючи з 16:50 до 17:20.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

У Салтівському районі Харкова бомба влучила біля водоймища в районі щільної житлової забудови, загинули 69-річна жінка та 73-річний чоловік. Ще п'ятьох людей поранено. Було пошкоджено житлові будинки.

Також "приліт" зафіксували у селі Черкаська Лозова, там пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмугу. Постраждалих внаслідок атак немає.

За попередніми даними, росіяни використовували для удару ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції. Два винищувачі Су-34 запускали бомби з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області.

У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Він також уточнював, що відомо про двох загиблих та семеро поранених.

При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що "прильоти" були зафіксовані відкритими територіями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Авіаудари Війна в Україні Обстріл Харкова
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою