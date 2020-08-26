"УДАР" идет на местные выборы самостоятельно, - Кличко

Политическая партия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно.

Об этом на съезде партии, что происходит сегодня в Киеве, заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, - "УДАР" идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатой, демократической и успешной державой. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это сегодня есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы, я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы - европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан. И я остаюсь на этих позициях", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он заметил, что ради развития Киева и Украины "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами - в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или из других мотивов", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что во власть должны прийти молодые, активные люди, профессионалы с опытом. Потому, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной. Доказывать воплощенными делами, что люди не ошиблись, выбрав ее.

"Команда "УДАРа" имеет опыт и знания. Имеет успехи и реализованные проекты. Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. И мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления. Внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики. Чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем. И планы для городов и городков Украины. Также, подчеркну, "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что "УДАР" уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.

"Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбиты помещение, пустой бюджет и разграблен город. Убитая инфраструктура, в которую десятилетиями не вкладывали средств. А на Востоке в это время война. В 2014-м команда "УДАР" взяла на себя ответственность за преобразования в столице. Мы защищаем киевлян и развиваем город, который любим. Результаты нашей работы видят люди: почти тысяча отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и учителей, новые школы и детсады, отремонтированы отделения больниц и новое современное оборудование в них. Завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро, новое уличное освещение, система видеонаблюдения в городе, новый общественный транспорт", - рассказал мэр Киева.

Кличко отметил, что десять лет деятельности партии были непростыми. Было сложно, когда в 2012 году "УДАР" шел в парламент, как молодая политическая сила и противостоял режиму Януковича, отстаивал личное голосование, боролся за подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС. Непростыми были времена Майдана, война с Россией на Востоке Украины, которая продолжается до сих пор. Новым вызовом стала мировая пандемия коронавируса, когда необходимо защитить украинцев от стремительного распространения вируса, а экономику страны - от катастрофического падения и затяжного кризиса.

В этих условиях, по его словам, "УДАР" работал и продолжает работать над тем, чтобы Киев был современной европейской столицей, и примером для развития других городов Украины, которые уже перенимают опыт столицы.

"Нам еще много нужно сделать. Надо работать и работать.. .Воплощать изменения не только в Киеве. Мы готовы к этому! И готовы брать ответственность за преобразования в городах, городках и селах Украины", - подчеркнул Кличко.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в Киевский городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.