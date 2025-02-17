Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Згідно з повідомленням, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

"На даний момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - ідеться в повідомленні.

Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.

НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.

Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) - міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1,5 тис. км.

У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського терміналу компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для відправки на світові ринки.