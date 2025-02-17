Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів. Постраждалих серед персоналу НПС немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КТК.
Згідно з повідомленням, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.
"На даний момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - ідеться в повідомленні.
Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.
НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.
Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) - міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1,5 тис. км.
У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського терміналу компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для відправки на світові ринки.
Нагадаємо, Україна атакує нафтову інфраструктуру Росії з метою знизити військовий потенціал агресора. Зокрема, минулого тижня у Тверській області (РФ) внаслідок атаки із застосуванням безпілотників було уражено нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яку вважають однією з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2.