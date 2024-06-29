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Удар по Дніпру: на зв'язок вийшли двоє людей, доля ще кількох не відома

Субота 29 червня 2024 18:46
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Удар по Дніпру: на зв'язок вийшли двоє людей, доля ще кількох не відома Фото: наслідки удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

У Дніпрі, майже через добу після ракетного удару по житловому будинку, на зв'язок вийшли двоє людей, доля яких до цього була не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд", - повідомив Лисак.

За його словами, коли сталася трагедія, родини не було вдома. Однак доля ще кількох людей залишається невідомою.

На місці триває пошуково-рятувальна операція - рятувальники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Обстріл Дніпра

У п'ятницю, 28 червня, Російська Федерація ракетою завдала удару по місто Дніпро, було влучання у житлову багатоповерхівку. За даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Станом на 13:00 суботи, 29 червня, відомо про 13 постраждалих, серед них вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу.

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