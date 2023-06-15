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Удар по Дніпропетровській області та "Шахеди" в Одесі: всі наслідки нічної атаки

Фото: російські війська завдали удару ракетами і дронами по території України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе сьогодні вночі, 15 червня.

РБК-Україна зібрало у матеріалі все, що відомо про результати нічних обстрілів.

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Окупанти застосували 20 дронів-камікадзе та 4 крилатих ракети

Вночі в період з 00.20 до 04.30 війська РФ завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".

Чотирьма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, решта влучила у промислові об'єкти у Дніпропетровській області.

Іранські "Шахеди" противник запускав із північного та південного напрямів. Усі 20 ударних дронів знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Одеса

В Одесі вночі кілька разів лунали гучні вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські військові вночі атакували регіон, попередньо, 13 дронами-камікадзе типу "Шахед". Силами ППО було знищено всі повітряні цілі.

Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уночі підтвердив повідомлення про вибухи у місті.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у повідомленні.

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