Удар по Чернігову. Тривають слідчі дії щодо проведення виставки в драмтеатрі, - ОВА
У драмтеатрі Чернігова, куди вчора вдарила російська ракета, проходив закритий захід. Слідчі з'ясовують обставини проведення виставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону.
"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", - пояснив він.
Як наголосив Чаус, за його даними, сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство.
"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори і учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих - це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", - додав голова ОВА.
Ракетний удар по центру Чернігова
Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.
У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.
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