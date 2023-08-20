Удар по Чернігову. Тривають слідчі дії щодо проведення виставки в драмтеатрі, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону.

"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", - пояснив він.

Як наголосив Чаус, за його даними, сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори і учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих - це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", - додав голова ОВА.

Ракетний удар по центру Чернігова

Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.

У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.

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