Удар по будинку в Сумах: загинуло вісім людей, серед них дитина (фото, відео)

За даними слідства, сьогодні ввечері, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону в місті Суми.

Фото: Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах (t.me/prokuraturasumy)

"Унаслідок атаки ворога, станом на 22:00 год, відомо про загибель 8 людей, серед яких 1 дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення", - повідомили в прокуратурі.

Водночас відомо, що пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - заявив Зеленський.

Оновлено о 22:42

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що понад 400 осіб евакуйовано із пошкодженого Росією будинку в Сумах.

Наразі розгортаються пункти незламності. У свою чергу, рятувальники, поліцейські та всі інші потрібні служби допомогають людям впоратися з травмами і надають усю необхідну підтримку. Поліція документує наслідки воєнного злочину і приймає заяви громадян.

"На жаль, є жертви: станом на зараз надійшла інформація про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Кілька десятків поранених. Інформація постійно уточнюється. Триває поквартирний обхід у всіх багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок удару. Важливо перевірити кожен закуток, щоб знайти всіх постраждалих", - додав він.