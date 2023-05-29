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Удар авіабомбами по Торецьку: кількість жертв зросла

Фото: кількість жертв авіаудару по Торецьку зросла (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

За його словами, об 11:30 росіяни двічі вдарили по місту авіацією - фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Унаслідок обстрілу пошкоджено АЗС і багатоповерхову будівлю.

На місці працюють рятувальники і поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Фото: росіяни скинули авіабомби на Торецьк (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Авіаудар по Торецьку

За даними Офісу генпрокурора, одна з фугасних авіабомб упала на АЗС, а інша - на адміністративну будівлю. Внаслідок удару по АЗС загинув 28-річний чоловік.

Фугасні авіабомби

Російські окупанти застосовують такий вид авіабомб не вперше. Один з останніх випадків був зафіксований у Нью-Йорку Бахмутського району.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що авіабомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від кордону з Україною. При цьому він зазначав, Україні потрібні системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки, наприклад, F-16, зокрема, для ліквідації авіації окупантів, яка скидає такий вид бомб.

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