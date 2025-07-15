Удар по агентам Кремля: ЄС схвалив санкції проти проросійських організацій у Молдові, - ЗМІ

ЄС схвалив новий пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій у Молдові. У Брюсселі заявляють, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію напередодні парламентських виборів.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х та DW.
У вівторок, 15 липня, міністри закордонних справ країн ЄС дали "зелене світло" новому пакету санкцій проти молдовських структур, пов’язаних із Кремлем.
Серед них - проросійські політики, організації, а також фірма, яка, за даними ЄС, використовувалася для обходу західних санкцій через співпрацю з російськими держструктурами.
"Міністри закордонних справ щойно схвалили чергову партію санкцій, спрямованих проти проросійських-політиків та організацій у Молдові", - написав Йозвяк.
Це рішення Європейського Союзу ухвалене на тлі чергової хвилі ворожої пропаганди з боку Служби зовнішньої розвідки РФ.
Напередодні там заявили, нібито НАТО "готує Молдову" до війни з Росією, а інфраструктурні проєкти Кишинева подаються як «військова підготовка».
Насправді, як пише видання, російська дезінформаційна кампанія має на меті змусити молдаван голосувати зі страху - саме напередодні вирішальних парламентських виборів 28 вересня, які можуть визначити європейське майбутнє країни.
Президентка Майя Санду відреагувала на нові фейки з Москви. Вона заявила, що Кремль запускає чергову хвилю маніпуляцій, щоб дестабілізувати країну.
Санду також наголосила: мир у країні триматиметься доти, доки Молдова впевнено рухається європейським шляхом.
Уряд у Кишиневі теж чітко заявляє: ніхто не дозволить зовнішнім силам керувати виборами. Прем’єр Дорін Речан зазначив, що суверенітет і демократія не продаються - і що олігархи-втікачі не повернуть країну в минуле.
26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня.
Крім того, Росія активізувала гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова - ЄС. Кремль намагався зірвати євроінтеграційний курс країни запускаючи фейкові кампанії та створюючи безпекові загрози.
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