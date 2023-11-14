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Удар по 128-й бригаді. Умєров розповів результати перевірки обставин трагедії

Вівторок 14 листопада 2023 16:13
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Удар по 128-й бригаді. Умєров розповів результати перевірки обставин трагедії Фото: міністр оборони Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Рустем Умєров заслухав доповідь щодо обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, наразі вдалося похвилинно встановити обставини та події, які відбувались на подвір'ї будинку, куди прийшовся ракетний удар.

"Там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", - написав Умєров.

Також відомо, що в той час у небі над населеним пунктом було помічено російський безпілотник-розвідник. Військові зафіксували його, а в області було оголошено повітряну тривогу. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА.

При цьому, відразу після фіксації ракетного пуску було поширено сигнал "ракетна небезпека".

"На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Слідство у цій справі триває. Зокрема його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання", - заявив Умєров.

Він доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах, а також закликав командирів, які відповідальні за безпеку воїнів, не зневажати безпекові заходи.

Удар по 128-ій бригаді

Нагадаємо, що 3 листопада у Запорізькій області російські загарбники завдали ракетного удару по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Бійців зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії у цей момент туди пролетіла ворожа ракета.

Трагедія забрала життя 19 бійців, десятки військових отримали поранення. Правоохоронці вже займаються перевіркою всіх обставин.

Всі подробиці трагедії з військовими 128-ої бригади - можна дізнатися за посиланням.

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