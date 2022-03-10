Удаляйте все фото техники РФ. Как гражданским обезопасить себя от оккупантов

Фото: в ОПУ рассказали, как обезопасить себя от оккупантов (Getty Images)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал советы украинцам, как обезопасить себя от российских захватчиков, которые временно оккупировали населенный пункт. Он советует постоянно удалять информацию о передвижении вражеских войск с телефонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"Самое главное, что нужно сделать - удалить все фотографии российской военной техники, все сообщения о том, что кто-то куда-то передвигается. Потому что проверяют мобильные телефоны, если находят - возникают, мягко говоря, неприятности. Даже если вы помогаете ВСУ и передаете информацию - постоянно ее чистите. Передали и сразу удаляйте, проверьте еще раз фотоархив, чтобы там не было никаких сообщений о передвижении российских войск", - отметил Арестович.