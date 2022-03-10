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Удаляйте все фото техники РФ. Как гражданским обезопасить себя от оккупантов

Новина українською →
Украина, Четверг 10 марта 2022 11:20
Удаляйте все фото техники РФ. Как гражданским обезопасить себя от оккупантов Фото: в ОПУ рассказали, как обезопасить себя от оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал советы украинцам, как обезопасить себя от российских захватчиков, которые временно оккупировали населенный пункт. Он советует постоянно удалять информацию о передвижении вражеских войск с телефонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"Самое главное, что нужно сделать - удалить все фотографии российской военной техники, все сообщения о том, что кто-то куда-то передвигается. Потому что проверяют мобильные телефоны, если находят - возникают, мягко говоря, неприятности. Даже если вы помогаете ВСУ и передаете информацию - постоянно ее чистите. Передали и сразу удаляйте, проверьте еще раз фотоархив, чтобы там не было никаких сообщений о передвижении российских войск", - отметил Арестович.

Напомним, что в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.

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