Без учета Мариуполя. Россия принудительно депортировала почти 6 тысяч украинцев

На оккупированные территории и в Россию принудительно перемещено уже 5 тыс. 730 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

"По нашим подсчетам, которые мы не можем следственным путем проверить, это 5 тыс. 730 человек, без учета Мариуполя. Областные власти говорят, что по Мариуполю цифра составляет 33 тыс. Российские СМИ говорят, что 134 тыс. переехало", - сообщила в интервью изданию генпрокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, украинская прокуратура располагает данными и проводит расследование о принудительном перемещении в Беларусь еще 200 украинцев.

"И у нас отдельное дело в отношении детей по информации министра Кулебы о принудительном перемещении 2 тыс. 389 детей на территорию РФ", - сообщила генпрокурор.