Вчені із США і Південної Кореї створили "нервову систему" для роботів

Розробка являє собою сенсорну систему, яка розміщується під шкірою роботів

Вчені з Південної Кореї і США створили "нервову систему" для роботів. Про це повідомило агентство Хinhuanet.

Повідомляється, що з допомогою "нервової системи" вони зможуть відчувати дотик до себе самим або зіткнення з об'єктом, з яким вони в даний момент контактують або працюють.

Згідно з інформацією видання, систему придумали південнокорейські вчені з Сеульського національного університету та їхні американські колеги зі Стенфордського.

Зазначено, що розробка являє собою сенсорну систему, яку розмістять під шкірою роботів. Також спеціальний датчик відчує дотик, сигнал від нього піде до "мозку" робота, який вважає отриману інформацію, змоделює реакцію на дотик і викличе відповідні дії в залежності від ситуації.

Нагадаємо, крім того, раніше повідомлялося, що японським вченим вдалося створити робота з живими м'язами, який може пересувати предмети за допомогою "суглобів".