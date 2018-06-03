Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вчені із США і Південної Кореї створили "нервову систему" для роботів

НовиниТелеком & IT    03.06.2018 - 15:58
Ілюстративне фото (twitter.com/Pandoraopen)
Ілюстративне фото (twitter.com/Pandoraopen)

Розробка являє собою сенсорну систему, яка розміщується під шкірою роботів

Вчені з Південної Кореї і США створили "нервову систему" для роботів. Про це повідомило агентство Хinhuanet.

Повідомляється, що з допомогою "нервової системи" вони зможуть відчувати дотик до себе самим або зіткнення з об'єктом, з яким вони в даний момент контактують або працюють.

Згідно з інформацією видання, систему придумали південнокорейські вчені з Сеульського національного університету та їхні американські колеги зі Стенфордського.

Зазначено, що розробка являє собою сенсорну систему, яку розмістять під шкірою роботів. Також спеціальний датчик відчує дотик, сигнал від нього піде до "мозку" робота, який вважає отриману інформацію, змоделює реакцію на дотик і викличе відповідні дії в залежності від ситуації.

Нагадаємо, крім того, раніше повідомлялося, що японським вченим вдалося створити робота з живими м'язами, який може пересувати предмети за допомогою "суглобів".

У США оголосили про створення центру штучного інтелекту Штучний інтелект страшніше ядерної зброї, - Маск
Теги публікації: искусственный интеллект  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top