Ученые оценили эффективность первой дозы вакцины Pfizer в 90%

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Профессор Пол Гантер и доктор Джули Брейнард из Университета Восточной Англии проанализировали израильскую кампанию по вакцинации от коронавируса, где используют препарат Pfizer / BioNTech. Они заявили, что первая доза этой вакцины дает привитому человеку 90-процентную защиту от заражения.

Об этом сообщает The Guardian.

Высокая эффективность от препарата проявляется не сразу, а только через 21 день. Вместе с этим ученые предупредили, что в первые восемь дней после получения первой дозы риск заражения возрастает. Они предполагают, что это происходит из-за того, что после прививки люди расслабляются и теряют бдительность.

Ученые отметили, что во время обследования жителей Израиля, которые получили только одну дозу вакцины, сразу после вакцинации уровень защиты был почти нулевым - вплоть до 14 дней. Однако затем иммунитет начинает постоянно расти.

Вместе с тем выводы англичан противоречат результатам израильского исследования. Куратор кампании по вакцинации профессор Нахман Аш в январе говорил о том, что единственная доза Pfizer / BioNTech оказалась менее эффективной, чем считалось до этого - и даже как предполагали в Pfizer (52%).

Напомним, в Британии ученые начали исследование иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca. Результаты будут известны в июне.