Ученые нашли способ уменьшить размер квантовых компьютеров

Ученые нашли способ, который поможет уменьшить размер квантовых компьютеров. Для этого необходим ультратонкий материал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследования ученых, опубликованные в Nature Materials.

Сегодня квантовые компьютеры являются довольно хрупкими устройствами, требующими серьезного обслуживания для поддержания непрерывной работы. Это, со своей стороны, делает невозможным их использование в повседневной жизни.

Как отмечают ученые, им удалось уменьшить сверхпроводящий кубит благодаря ультратонкому материалу - нитриду бора, что имеет невероятно малую толщину.

Сверхпроводящий кубит состоит из катушки индуктивности и конденсатора. Пока исследователям удалось уменьшить именно систему электродов, что также повлияло и на размеры кубита.

Исследователи полагают, что уменьшение кубита также изменит и масштабы квантового компьютера.