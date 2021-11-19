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Ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения COVID в мозг

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Пятница 19 ноября 2021 16:20
Ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения COVID в мозг Фото: ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения коронавируса в мозг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Молекулярные биологи под руководством Кьяры Цурцоло из Института Пастера (Франция) выяснили ранее неизвестный механизм распространения коронавируса. Это объясняет, как вирусным частицам удается проникать в те клетки мозга, которые в теории должны быть неуязвимы для действия коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал bioRxiv, где опубликовано это исследование.

Биологи выяснили, что коронавирус может проникать в клетки мозга человека через наноканалы, соединяющие нейроны с вспомогательными клетками. Это позволяет SARS-CoV-2 заражать даже те клетки, в которых нет фермента ACE2 – главного "пособника" коронавируса.

"Благодаря ему SARS-CoV-2 поражает те клетки, которые нельзя заразить иначе. Это также ускоряет распространение инфекции во всем организме в целом", – пишут исследователи.

Это начали исследовать, когда вирусные частицы были обнаружены в тех тканях мозга пациентов, куда коронавирус не может в теории проникнуть из-за отсутствия белка ACE2 в местных нервных клетках.

Его присутствие в нейронах заставило ученых предположить, что возбудитель COVID-19 может распространяться внутри мозга иными путями.

Как выяснили Цурцоло и ее коллеги, это происходит из-за того, что нейроны периодически соединяются со своими соседями из числа вспомогательных клеток при помощи так называемых мембранных нанотрубок. Так исследователи называют очень узкие и длинные выросты клеточной мембраны, которые соединяют одну клетку с другой и позволяют им обмениваться различными сигнальными молекулами.

Как отмечают биологи, этот механизм проникновения вируса в новые клетки также скрывает его от внимания иммунной системы, что дополнительно ускоряет распространение инфекции.

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