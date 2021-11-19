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Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:20
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок Фото: вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення коронавірусу в мозок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Молекулярні біологи під керівництвом Кьяри Цурцоло з Інституту Пастера (Франція) з'ясували раніше невідомий механізм поширення коронавірусу. Це пояснює, як вірусним частинкам вдається проникати в ті клітини мозку, які в теорії повинні бути невразливі для дії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал bioRxiv, де опубліковано це дослідження.

Біологи з'ясували, що коронавірус може проникати в клітини мозку людини через наноканали, що з'єднують нейрони з допоміжними клітинами. Це дозволяє SARS-CoV - 2 заражати навіть ті клітини, в яких немає ферменту ACE2 - головного "пособника" коронавірусу.

"Завдяки йому SARS-CoV-2 вражає ті клітини, які не можна заразити інакше. Це також прискорює поширення інфекції у всьому організмі в цілому", - пишуть дослідники.

Це почали досліджувати, коли вірусні частинки були виявлені в тих тканинах мозку пацієнтів, куди коронавірус не може в теорії проникнути через відсутність білка ACE2 в місцевих нервових клітинах.

Його присутність в нейронах змусило вчених припустити, що збудник COVID-19 може поширюватися всередині мозку іншими шляхами.

Як з'ясували Цурцоло і її колеги, це відбувається через те, що нейрони періодично з'єднуються зі своїми сусідами з числа допоміжних клітин за допомогою так званих мембранних нанотрубок. Так дослідники називають дуже вузькі і довгі вирости клітинної мембрани, які з'єднують одну клітину з іншою і дозволяють їм обмінюватися різними сигнальними молекулами.

Як відзначають біологи, цей механізм проникнення вірусу в нові клітини також приховує його від уваги імунної системи, що додатково прискорює поширення інфекції.

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Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
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