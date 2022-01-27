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Ученые из Китая заявили о новом коронавирусе: что о нем известно

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Ухань, Четверг 27 января 2022 08:57
Ученые из Китая заявили о новом коронавирусе: что о нем известно Фото: ученые заявили о новом коронавирусе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью портала bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.

NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах, пишут ученые.

"В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения в организм", - пишут ученые.

Исследование описывает первые случаи использования АСЕ2 "родственниками" коронавируса MERS-CoV. Это выявляет "потенциальную угрозу биобезопасности", отмечают они.

Напомним, в мире сейчас пандемия коронавируса. В частности, в Украине обновили антирекорд новых случаев.

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