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Ученые из Китая заявили о новом коронавирусе в ЮАР

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Ухань, Четверг 27 января 2022 00:51
Ученые из Китая заявили о новом коронавирусе в ЮАР Фото: ученые из Китая заявили о новом коронавирусе в ЮАР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что за его распространением надо пристально следить, так как вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.

При этом они подчеркивают, что природа NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.

Напомним, ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, он поражает уши.

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