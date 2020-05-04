В связи с карантином из-за распространения коронавируса учебный год в школах в Украине завершится дистанционно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Отметим, правительство ослабило некоторые карантинные ограничения с 11 мая.

“Для учреждений образования все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года”, - объяснила вр.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Календарь обучения будет выглядеть так:

до 31 мая будут проходить занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО. Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавірусної болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров.

Вся информация, пов'связана с изменениями в системе образования через карантин, собрана на отдельном сайте.

Анпомним, ранее в МОН отметили, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от заведения, смогут изменить место сдачи ВНО.

Также РБК-Украина писало, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за ВНО. При этом часть вступительной кампании планируют провести дистанционно.