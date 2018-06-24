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Учасники ІД викрали співробітників іракських сил безпеки

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 04:11
Фото: ІДІЛ (YouTube screenshot)
Фото: ІДІЛ (YouTube screenshot)

Бойовики погрожують вбити заручників

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" викрали шість співробітників сил безпеки Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, терористи погрожують убити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на волю всіх ув'язнених жінок, що належать до громади сунітів.

Так, бойовики ІД окупували частину іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул і оголосили його столицею свого "халіфату".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії при ударі ВПС Іраку за місцем зустрічі лідерів ІД було вбито 45 бойовиків.

Повідомляється, що удар був нанесений в п'ятницю винищувачами F-16. Так, в результаті удару були знищені три будинки в місті Хаджин на річці Євфрат, де проходила зустріч лідерів ІД.

Як зазначається, серед убитих бойовиків - "заступник "військового міністра" ІД, один з їх емірів, відповідальних за ЗМІ, і персональний кур'єр голови "Ісламської держави" Абу аль-Багдаді, а також глава поліції бойовиків.

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Теги публікації: ІДІЛ, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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