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Участники боевых действий получат земельные участки бесплатно, - Лещенко

Киев, Четверг 06 августа 2020 12:18
Участники боевых действий получат земельные участки бесплатно, - Лещенко
Фото: Роман Лещенко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По словам Лещенко, Госгеокадастр открыт к диалогу

Участники боевых действий смогут реализовать свое законное право на безвозмездное получение земельного участка от государства. Госгеокадастр будет делать все для этого возможное и открыт к диалогу.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в Facebook.

По его словам, участники АТО будут получать участки, путем диалога и выполнения закона, а не угроз.

"Я уважаю участников боевых действий, и те защитники, которые действительно имеют проблемные вопросы из-за действий Госгеокадастра или его территориальных подразделений, могут рассчитывать на помощь в решении своих вопросов. Я хочу четко отметить: не воспринимаю язык давления, ультиматумов, а особенно угроз мне и членам моей семьи. Всегда должен иметь место диалог", - сообщил Лещенко.

Участники боевых действий получат земельные участки бесплатно, - ЛещенкоФото: во время встречи с представителями ветеранских организаций (facebook.com)

Кроме того, отмечает Лещенко, Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией внутри ведомства. Всю информацию о возможных коррупционных злоупотреблениях отдельных сотрудников будут проверять и реагировать на каждый случай.

Напомним, ранее сообщалось, что Госгеокадастр создаст единую базу из региональных управлений и кадастров. Речь идет об участках сельскохозяйственного назначения размером до 2 гектаров.

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