Учасники бойових дій отримають земельні ділянки безоплатно, - Лещенко

Фото: Роман Лещенко (facebook.com)

За словами Лещенка, Держгеокадастр відкритий до діалогу

Учасники бойових дій зможуть реалізувати своє законне право на безоплатне отримання земельної ділянки від держави. Держгеокадастр робитиме все для цього можливе й відкритий до діалогу.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, учасники АТО отримуватимуть ділянки, шляхом діалогу та виконання закону, а не погроз.

"Я поважаю учасників бойових дій, і ті захисники, які справді мають проблемні питання через дії Держгеокадастру чи його територіальних підрозділів, можуть розраховувати на допомогу у розв'язання своїх питань. Я хочу чітко зазначити: не сприймаю мову тиску, ультиматумів, а особливо погроз мені та членам моєї родини. Завжди повинен мати місце діалог", - повідомив Лещенко.

Фото: під час зустрічі з представниками ветеранських організацій (facebook.com)

Крім того, зазначає Лещенко, Держгеокадастр відкритий до боротьби з корупцією всередині відомства. Усю інформацію про можливі корупційні зловживання окремих співробітників перевірятимуть й реагуватимуть на кожний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держгеокадастр створить єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів. Йдеться про ділянки сільськогосподарського призначення розміром до 2 гектарів.