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Учасники бойових дій отримають земельні ділянки безоплатно, - Лещенко

Київ, Четвер 06 серпня 2020 12:18
Учасники бойових дій отримають земельні ділянки безоплатно, - Лещенко
Фото: Роман Лещенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

За словами Лещенка, Держгеокадастр відкритий до діалогу

Учасники бойових дій зможуть реалізувати своє законне право на безоплатне отримання земельної ділянки від держави. Держгеокадастр робитиме все для цього можливе й відкритий до діалогу.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, учасники АТО отримуватимуть ділянки, шляхом діалогу та виконання закону, а не погроз.

"Я поважаю учасників бойових дій, і ті захисники, які справді мають проблемні питання через дії Держгеокадастру чи його територіальних підрозділів, можуть розраховувати на допомогу у розв'язання своїх питань. Я хочу чітко зазначити: не сприймаю мову тиску, ультиматумів, а особливо погроз мені та членам моєї родини. Завжди повинен мати місце діалог", - повідомив Лещенко.

Учасники бойових дій отримають земельні ділянки безоплатно, - ЛещенкоФото: під час зустрічі з представниками ветеранських організацій (facebook.com)

Крім того, зазначає Лещенко, Держгеокадастр відкритий до боротьби з корупцією всередині відомства. Усю інформацію про можливі корупційні зловживання окремих співробітників перевірятимуть й реагуватимуть на кожний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держгеокадастр створить єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів. Йдеться про ділянки сільськогосподарського призначення розміром до 2 гектарів.

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