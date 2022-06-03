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Участник еврокубков от Украины уволил главного тренера

Фото: Юрий Максимов и Мирча Луческу (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство полтавской "Ворсклы" решило не продолжать сотрудничество с Юрием Максимовым, тренировавшим команду с ноября 2019 года и дважды вывел ее в еврокубки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

53-летний специалист не будет готовить "зелено-белых" к новому сезону. Соглашение Максимова и "Ворсклы" завершило действие 31 мая. Боссы полтавчан анонсировали пересмотр стратегии развития клуба и устроят перестройку с новым тренером.

"Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", – заявил вице-президент "Ворсклы" Лысак.

Полтавчане под руководством Максимова финишировали на 10-й строчке в Премьер-лиге и вышли в финал Кубка Украины в первом сезоне. Тем временем во второй и третьей кампаниях завершили чемпионат на 5-м месте.

В прошлом году "Ворскла" дебютировала в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. Полтавчане в двух матчах 2-го квалификационного раунда неожиданно вылетели от финского КуПС. По итогам сезона 2021/22 Максимов снова вывел "Ворсклу" в новый еврокубок.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

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