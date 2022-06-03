Участник еврокубков от Украины уволил главного тренера

Руководство полтавской "Ворсклы" решило не продолжать сотрудничество с Юрием Максимовым, тренировавшим команду с ноября 2019 года и дважды вывел ее в еврокубки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
53-летний специалист не будет готовить "зелено-белых" к новому сезону. Соглашение Максимова и "Ворсклы" завершило действие 31 мая. Боссы полтавчан анонсировали пересмотр стратегии развития клуба и устроят перестройку с новым тренером.
"Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", – заявил вице-президент "Ворсклы" Лысак.
Полтавчане под руководством Максимова финишировали на 10-й строчке в Премьер-лиге и вышли в финал Кубка Украины в первом сезоне. Тем временем во второй и третьей кампаниях завершили чемпионат на 5-м месте.
В прошлом году "Ворскла" дебютировала в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. Полтавчане в двух матчах 2-го квалификационного раунда неожиданно вылетели от финского КуПС. По итогам сезона 2021/22 Максимов снова вывел "Ворсклу" в новый еврокубок.
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