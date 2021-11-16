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На участке "Дороги единства" от Стрыя до Умани завершился ремонт на 90% трассы

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 15:27
На участке "Дороги единства" от Стрыя до Умани завершился ремонт на 90% трассы Фото: "Дорогу единства" от Стрыя до Умани практически отремонтировали (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На отрезке "Дороги Единства" М-30 от Стрыя Львовской области до Умани Черкасской области дорожники завершили укладывать финишный слой асфальта на 90% этой части трассы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Дорога Единства" М-30 Стрый-Изварино является флагманом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проходит в общей сложности через 8 областей Украины, имея протяженность почти 1400 км.

Ремонт работы по состоянию на сегодняшний день проходят во всех восьми областях. На днях заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко и заместитель директора Департамента развития дорог Денис Дорошенко проинспектировали ход выполнения в пяти из них - Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях (т.е. в целом от Стрыя до Умани).

"Протяженность маршрута М-30 от Стрыя до Умани составляет 583 км. На почти 90% из них нанесен финишный слой покрытия", - отметили в ведомстве.

В "Укравтодоре" также детализировали результаты ремонта трассы в каждой проинспектированной области.

Во Львовской области финишный слой покрытия уже нанесен на 43-километровом участке от начала автодороги М-30 в городе Стрые до границы области. Продолжаются работы по организации дорожного движения.

В Ивано-Франковской области завершился ремонт от города Рогатин до границы с Тернопольской областью (14,9 км). В настоящее время активно ведутся работы по реконструкции от границы со Львовской областью до города Рогатин (16,9 км).

Тернопольская область: ремонтом охвачено 66,3 км автодороги, работы завершены на 48,7 км. Последний участок, где продолжаются работы, - в черте города Бережаны.

Хмельницкая область: проводится реконструкция и капремонт в рамках контракта МФО по маршруту Хмельницкий - граница Винницкой области (протяженность участка - 42 км).

Черкасская область: полностью завершена реконструкция и ремонт двух участков общей протяженностью 10 км.

В "Укравтодоре" отметили, что в ближайшее время проинспектируют ход работ на М-30 от границ Черкасской и Кировоградской областей до линии разграничения в Луганской области.

Напомним, самую длинную трассу Украины М-30 Стрый-Изварино в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" создают по случаю 30-летия Независимости Украины. Дорога буквально сшивает страну из запада на восток.

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