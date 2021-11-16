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На ділянці "Дороги єдності" від Стрия до Умані завершився ремонт на 90% траси

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 15:27
На ділянці "Дороги єдності" від Стрия до Умані завершився ремонт на 90% траси Фото: "Дорогу єдності" від Стрия до Умані практично відремонтували (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На відрізку "Дороги Єдності" М-30 від Стрия Львівської області до Умані Черкаської області дорожники завершили укладати фінішний шар асфальту на 90% цієї частини траси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

"Дорога Єдності" М-30 Стрий-Ізварине є флагманом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і загалом проходить через 8 областей України, маючи протяжність майже 1400 км.

Ремонті роботи станом на зараз проходять у всіх восьми областях. Днями заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко та заступник директора Департаменту розвитку доріг Денис Дорошенко проінспектували хід виконання робіт у п'яти із них - Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях (тобто загалом від Стрия до Умані).

"Протяжність маршруту М-30 від Стрия до Умані становить 583 км. На майже 90% з них нанесено фінішний шар покриття", - зазначили у відомстві.

В "Укравтодорі" також деталізували результати ремонту траси у кожній проінспектованій області.

У Львівській області фінішний шар покриття уже нанесений на 43-кіллометровій ділянці від початку автошляху М-30 у місті Стрий до межі області. Тривають роботи з організації дорожнього руху.

В Івано-Франківській області завершився ремонт від міста Рогатин до межі з Тернопільською областю (14,9 км). Наразі активно ведуться роботи з реконструкції від межі з Львівською областю до міста Рогатин (16,9 км).

Тернопільська область: ремонтом охоплено 66,3 км автошляху, роботи завершені на 48,7 км. Остання ділянка, де тривають роботи, - у межах міста Бережани.

Хмельницька область: проводиться реконструкція та капремонт у рамках контракту МФО за маршрутом Хмельницький - межа Вінницької області (протяжність ділянки - 42 км).

Черкаська область: повністю завершено реконструкцію та ремонт двох ділянок загальною протяжністю 10 км.

В "Укравтодорі" наголосили, що найближчим часом проінспектують хід робіт на М-30 від межі Черкаської та Кіровоградської областей до лінії розмежування у Луганській області.

Нагадаємо, найдовшу трасу України М-30 "Стрий - Ізварине" у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" створюють з нагоди 30-річчя Незалежності України. Дорога буквально зшиває країну із заходу на схід.

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