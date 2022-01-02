Участие США в переговорах по Донбасу. Россия готова к любому формату

"Мы, со своей стороны, готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу", - заявил он.

При этом Руденко добавил, что Россия готова работать с США при понимании, что участие американской стороны будет иметь позитивную "добавленную стоимость".

Он также сообщил, что Россия предлагала США провести в рамках "нормандского формата" встречу с участием представителей оккупированных Донецка и Луганска.

"К сожалению, позитивного ответа не получили", - добавил замглавы МИД РФ.