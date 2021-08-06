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Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 33 страны, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

Уже 33 страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, который запланирован на конец августа. Сегодня еще один президент проинформировал, что приедет в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

Он подчеркнул, что международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33", - сообщил Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

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КрымсаммитДмитрий Кулеба