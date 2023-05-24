Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Учасниця проєкту Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо серед кадетів, який відбувся у Бельсько-Бяла (Польща). Напередодні Анна пройшла черговий етап тренувань на Кіпрі в рамках проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams, започаткованого Благодійним фондом “Майбутнє – дітям”. Анна виграла п'ять сутичок поспіль з представницями Німеччини, Чехії та Литви у ваговій категорії до 70 кг. У чемпіонаті взяли участь 781 спортсмен із 34 країн.

“Дякуємо проєкту Olympic Dreams та фондам “Майбутнє – дітям" і Kepaky за можливість якісно підготуватись до турніру у безпеці. Також вітаємо Щур Софію з 7 місцем у ваговій категорії до 48 кг та Левченко Анастасію з 7 місцем у ваговій категорії до 52 кг. Слава Україні! Дякуємо ЗСУ!”, – написала на своїй сторінці у Facebook тренерка Анни Олександра Старкова.

На початку травня Анна Олійник-Корнійко стала однією зі 150 юних українських спортсменів, які відправились на тренування у Республіку Кіпр. Вони представляють 6 видів спорту: дзюдо, тхеквондо, футбол, фехтування, художню гімнастику та легку атлетику.

“Це не перший високий результат, який демонструють учасники проєкту Olympic Dreams на міжнародному рівні. Після першого збору в нас були призерка чемпіонату Європи серед кадетів та призер Кубка Європи серед дорослих. Після другого табору, що проходив у Греції, Анастасія Чижевська стала призеркою чемпіонату Європі серед молоді. Після зимового табору Анна Олійник-Корнійко стала чемпіонкою та бронзовою призеркою кубка Європи серед кадетів. А зараз ми маємо золоту медаль Анни у Польщі”, – зазначив тренер Карен Балаян.

Це вже другий табір, який проходить на території цієї дружньої країни. Взимку 2022-2023 років відбувся попередній захід, під час якого спортсмени з України долучилась до міжнародних змагань з дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в яких 8 країн світу були представлені понад 700 учасниками. Тоді результатом турніру стали 30 медалей: 14 з яких золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

“Результат, якого досягла Анна у Польщі – це саме те, що ми ставили за мету, коли започатковували проєкт міжнародних таборів Olympic Dreams у 2022 році. Спорт – це перш за все дисципліна та системний підхід. Тому для нас було важливо, щоб наші молоді спортсмени, навіть попри війну, не припиняли своїх тренувань, продовжували розвиватися, отримувати необхідний досвід, щоб у майбутньому достойно представляти нашу країну на міжнародних спортивних майданчиках”, – наголосив меценат та підприємець Анатолій Бойко.

Нагадаємо, що проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams має на меті підтримку олімпійського резерву країни та забезпечення юних спортсменів з постраждалих регіонів України безпечним тренувальним процесом в дружніх сусідніх країнах. Проєкт був започаткований у 2022 році Благодійним фондом “Майбутнє – дітям” за особистої підтримки мецената Анатолія Бойко. За понад рік існування проєкту відбулося вже 4 табори у різних країнах, серед яких Ізраїль, Греція та Кіпр.