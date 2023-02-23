Учасники ринку заявили, що закон про поштовий зв’язок створив вимогу для операторів, яку неможливо виконати

"Для того, щоб отримати цей код Всесвітнього поштового союзу, приватному поштовому оператору треба знайти цвіт папороті, винайти філософський камінь та тричі порушити просторово-часовий інтервал – тобто абсолютно неможливо. Бо отримання такого коду приватним оператором просто не передбачено правилами ВПС. Крапка", - пише головний юрист.

В самому ВПС були здивовані, коли дізнались про свою причетність до регулювання діяльності незалежних поштових операторів в Україні.

"Ми направили листа до Всесвітнього поштового союзу, і навіть 17.01.2023 отримали відмову на своє дурнувате прохання. А можете уявити подив шановних представників ВПС, коли я розказувала їм, що мене - приватного поштового оператора - закон зобов’язує отримати код ВПС… Так соромно мені не було з часів університетських екзаменів з латини. Але тут був іспанський сором", - додає Хомич.

Відповідь від Всесвітнього поштового союзу "Нова пошта" передала Юрію Кісєлю, керівникові профільного парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, для виправлення законодавчої помилки та видалення антиконкурентних норм.

Інна Хомич також нагадала, що законодавці та урядовці згаяли багато років, за які могли розробити сучасне регулювання для галузі. Зокрема, за її словами, ссім років профільне міністерство ігнорувало необхідність змін, перекладаючи відповідальність на депутатів. А у Раді законопроект з усіма його недоліками майже без руху лежав з 2020 року.

"Профільні комітети, державні інституції та представники бізнесу неодноразово попереджували про недосконалість законопроєкту і ризики, які він несе. Та все ж під кінець 2022 року депутати поспіхом прийняли документ "для галочки" - слід було створювати видимість виконання зобов’язань України перед ЄС та імплементації галузевих директив. Але закон не відповідає європейським стандартам: монополізм з преференціями окремим операторам, корупційні ризики, надмірне державне втручання в регулювання галузі та адміністративний тиск на бізнес", - резюмувала вона.

В цілому ж, в компанії переконані, що закон унеможливив та ускладнив роботу на міжнародному ринку всім українським операторам, за винятком державної Укрпошти і приватної служби "Міст Експрес".