Учасники протестів у Грузії почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських

У Грузії сьогодні, 7 березня, тривають масові протести проти скандального законопроекту про "іноагентів". Учасники акції почали застосовувати "коктейлі Молотова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію протестів .

Варто зауважити, що раніше правоохоронці, незважаючи на початково мирний характер акції, намагалися розігнати протестувальників.

Протестувальники кидали "коктейлі Молотова" у правоохоронців. Зараз у центрі Тбілісі спостерігається безпрецедентна кількість поліцейських та спецназу.

Нагадаємо, сьогодні в Грузії парламент у першому читанні підтримав скандальний законопроект про "іноагенти", який є аналогічним російському закону. Він передбачає, що ЗМІ чи громадські організації, які фінансують з-за кордону, отримуватимуть статус "агентів іноземного впливу".

Після цього до будівлі парламенту на масові протести вийшли грузини. Там почалися зіткнення із поліцією.

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