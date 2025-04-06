Учасники енергоринку напрацюють дорожню карту для виходу з боргової кризи

Енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка під час засідання ТСК.

"Мова буде йти про дуже глибинний компроміс, який має бути знайдений по всьому цьому ланцюгу", - заявив Кучеренко.

Він підтримав ідею очільника ДП "Гарантований покупець" Артема Некрасова про формування дорожньої карти. Некрасов у свою чергу підкреслив, що напрацювання такої карти можливе й необхідне.

"Я впевнений, що можна напрацювати перелік рішень по ліквідації всіх небалансів технічних, фінансових і так далі на енергоринку… Потім зібрати в одній великій залі всіх зелених стейкхолдерів, асоціацій, основних інвесторів і так далі, провести чесну дискусію". - заявив Некрасов.

Кучеренко у відповідь запевнив, що ТСК готова надати свою площадку для подальших обговорень та включити напрацьовані пропозиції до свого проміжного звіту.

"Непогано було б, щоб контури цього компромісу увійшли у звіт наш проміжний, який буде найближчим часом, ми доповімо це парламенту", - сказав він.

Окрім того, керівник ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов на засіданні ТСК заявив, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.