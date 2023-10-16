Учасники бойових дій можуть отримати безкоштовну правову допомогу

Учасники бойових дій можуть отримати безоплатну правову допомогу. Зробити це можна як за телефоном, так і в бюро правової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Як розповіли в Кабміні, понад 10 тисяч ветеранів війни та військовослужбовців звернулися до системи безоплатної правничої допомоги від початку 2023 року. Серед поширених питань - підстави звільнення з військової служби, порядок переведення до іншої військової частини, а також ті, що стосуються сімейних правовідносин, зокрема стягнення аліментів, розлучення, оформлення спадщини.
Учасники бойових дій можуть отримати як безкоштовну консультацію, так і представництва інтересів в суді. До переліку послуг входять:
Також до системи можуть звернутися військовослужбовці, без статусу учасника бойових дій по всіх послугах, окрім документів до звернення до суду.
Для отримання усної консультації, зателефонуйте за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.
Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103.
Якщо бажаєте отримати допомогу у письмовому варіанті, напишіть у Telegram-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.
Або звертайтеся до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.
Якщо ж вам потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), відвідайте найближче бюро правничої допомоги та подайте такі документи: заяву (допоможуть написати у бюро), паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).
Раніше ми писали, які є варіанти отримання статусу учасника бойових дій.
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