Учасники бойових дій можуть отримати безкоштовну правову допомогу

Як розповіли в Кабміні, понад 10 тисяч ветеранів війни та військовослужбовців звернулися до системи безоплатної правничої допомоги від початку 2023 року. Серед поширених питань - підстави звільнення з військової служби, порядок переведення до іншої військової частини, а також ті, що стосуються сімейних правовідносин, зокрема стягнення аліментів, розлучення, оформлення спадщини.

Які послуги можуть отримати учасники бойових дій

Учасники бойових дій можуть отримати як безкоштовну консультацію, так і представництва інтересів в суді. До переліку послуг входять:

оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади;

оформлення чи перерахунок пенсії, інших соціальних виплат та пільг;

виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги;

вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Також до системи можуть звернутися військовослужбовці, без статусу учасника бойових дій по всіх послугах, окрім документів до звернення до суду.

Як звернутися за допомогою

Для отримання усної консультації, зателефонуйте за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103 .

Якщо бажаєте отримати допомогу у письмовому варіанті, напишіть у Telegram-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Або звертайтеся до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro .

Якщо ж вам потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), відвідайте найближче бюро правничої допомоги та подайте такі документи: заяву (допоможуть написати у бюро), паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Раніше ми писали, які є варіанти отримання статусу учасника бойових дій.