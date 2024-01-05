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Учасник Євро-2012 підписав контракт із дебютантом Другої ліги

Київ, П'ятниця 05 січня 2024 16:11
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Учасник Євро-2012 підписав контракт із дебютантом Другої ліги Фото: Євген Селін у таборі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Колишній оборонець національної команди України Євген Селін продовжить кар'єру в київському колективі ЮКСА з Другої ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

35-річний універсал працевлаштувався в столиці. Черкаський ЛНЗ він покинув на правах вільного агента.

Селін у новій команді виступатиме під 33-м номером. Термін дії та умови договору з "християнами" наразі невідомі. Останні півроку ветеран відіграв у Прем'єр-лізі за ЛНЗ (6 поєдинків).

ЮКСА разом зі "Звягелем" іде в лідерах Другої ліги. Обидві команди набрали по 40 очок. Колектив із Житомирщини випереджає "християн" за додатковими показниками.

Хто такий Євген Селін

Уродженець Новоайдара, вихованець алчевської "Сталі". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2006/07 в Кубку України.

У різні роки також захищав кольори "Металіста", "Ворскли", київського "Динамо", грецьких "Платаніаса" й "Астераса", угорського МТК, кіпрського "Анортосіса". У складі "Ворскли" Селін став бронзовим призером УПЛ 2012/13, а з "Динамо" здобув Кубок України 2013/14.

У складі збірної України оборонець провів 15 поєдинків (1 гол). На домашньому Євро-2012 зіграв усі 3 матчі.

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