Убыток ПАО "Ровногаз" в этом году увеличится в 3,5 раза

Деятельность по доставке газа потребителям остается убыточной

При сохранении действующего тарифа на распределение газа ПАО "Ровногаз" по итогам года увеличит убыток в 3,5 раза. Прошлый год компания завершила с убытком 29,3 млн гривен, а за 5 месяцев текущего года он уже составляет 44 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Деятельность по доставке газа потребителям остается убыточной. Установлен НКРЭКУ тариф на распределение газа не покрывает обоснованных затрат операторов ГРС. Самой большой проблемой является разница в стоимости газа для технологических нужд.

"Тарифом, установленным НКРЭКУ для ПАО "Ровногаз" предусмотрено, что компания будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5900 гривен/тыс. куб. м (без НДС). Фактическая цена природного газа в текущем году составляет 10757 гривен/тыс. куб. м (без НДС)", - говорит начальник отдела бюджетирования и экономического планирования ОАО "Ровногаз" Руслан Пархомец.

Поэтому в действующем тарифе компании ПАО "Ровногаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 160,2 млн гривен. А стоимость закупки этого газа на рынке составляет 286,8 млн гривен. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 51,3% от всей тарифной выручки, эта разница в цене стала главной причиной получения убытков.

Продолжают расти другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость дизельного топлива и бензина, необходимого в первую очередь для работы аварийно-диспетчерской службы ПАО "Ровногаз", а других служб с начала года выросла на 5%, а за прошлый год - более чем на 20%.

14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Ровногаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.